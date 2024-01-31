Путин выступил с новой порцией вранья насчет крушения Ил-76

В России продолжают настаивать на своей версии авиакатастрофы

Президент РФ Владимир Путин снова прокомментировал падение самолета Ил-76 в Белгородской области. Он продолжает настаивать на том, что на борту были украинские военнопленные, а сбили самолет из американской системы ПВО.

Об этом российский диктатор заявил во время общения с россиянами в рамках предвыборной кампании. При этом Россия не будет прекращать обмены пленными.

Путин предположил, что сбитием самолета Украина якобы провоцирует Россию на "ответные действия". Также диктатор заявил, что Ил-76 был сбит якобы "американской системой Patriot".

"Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, это установила экспертиза, Россия настаивает на международном расследовании крушения самолета", — сказал он.

Что касается пропорций военнопленных, то, по словам российского президента, соотношение военнопленных у РФ и Украины — примерно 1 к 10. Кремль не будет прекращать обмены военнопленными с украинской стороной.

Напомним, что в РФ ранее отказались от создания открытой международной комиссии для расследования падения Ил-76. Чтобы разобраться в причинах падения самолета, нужно его изучить обломки, "черные ящики" и внимательно обследовать место авиакатастрофы. Однако представители Кремля заявили, что это исключено.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января, на следующий день СБУ начала расследование по этому делу. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время российская сторона заявила, что на борту находились украинские военнопленные в количестве 65 человек.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР прокомментировали информацию об украинцах на борту. По данным разведки, фамилии, которые распространяли пропагандисты, действительно подавались в списках на обмен.