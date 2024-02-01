Опубликованы первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 под Белгородом

Самолет оставил огромный след

Появились первые спутниковые кадры с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Фото 31 января показала компания Planet Labs.

Снимки опубликовало издание "Схемы". След, покинувший самолет при падении, простирается примерно на 500 метров.

Как известно, военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января, на следующий день СБУ начала расследование по этому делу. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время, российская сторона заявила, что на борту находились украинские военнопленные в количестве 65 человек.

Также в РФ ранее отказались от создания открытой международной комиссии по расследованию падения Ил-76. Чтобы разобраться в причинах падения самолета, нужно изучить его обломки, черные ящики и внимательно обследовать место авиакатастрофы. Однако представители Кремля заявили, что это исключено.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР прокомментировали информацию об украинцах на борту. По данным разведки, фамилии, распространяемые пропагандистами, действительно подавались в списках на обмен.