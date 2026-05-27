По Днепру ударили баллистикой: цель зафиксировали только над городом (детали)

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Враг атаковал баллистикой, ракету сбили Силы противовоздушной обороны.

Перед атакой в Воздушных Силах предупредили о скоростной цели на Днепр. Волонтер Тимофей Кучер уточнил, что россияне атаковали ракетой "Искандер". Ее зафиксировали уже над городом, когда цель спускалась на удар. По данным Кучера, ракета была сбита.

Дым после сбития вражеской ракеты. Фото: Тимофей Кучер

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг атаковал Днепровский район. Предварительно обошлось без пострадавших.

Для справки:"Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), предназначенный для поражения целей в глубине обороны противника. В настоящее время это один из самых опасных и наиболее часто используемых Россией типов ракет в войне против Украины.

Предыдущие удары по Днепру

Как сообщал "Телеграф", 21 мая, в Днепре раздались взрывы. Российские беспилотники попали в жилые многоэтажки. В результате удара пострадали 19 человек, среди них три ребенка. Были повреждены восемь домов. Разбиты также кафе и почти два десятка автомобилей.

Кроме того, в ночь на 20 мая, Россия массированно атаковала Днепр. Из-за ночного обстрела два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.