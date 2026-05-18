Россия ударила по Днепру и Одессе: горящие многоэтажки, разрушения и раненые дети (фото и видео)

Елена Руденко
Враг запустил ракеты и БПЛА Новость обновлена 18 мая 2026, 06:36
Возникли пожары, в Днепре люди оказались заблокированы

В ночь на понедельник, 18 мая, россияне атаковали Днепр и Одессу. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Днепр

Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг ударил по Днепру ракетами и дронами. Из-за атаки произошел пожар на крыше многоэтажки и на складе пиротехники.

Один из пострадавших домов. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, повреждено несколько жилых домов. В одном из них были заблокированы люди. Им помогли экстренные службы. По состоянию на 4 часа утра было известно о девяти пострадавших от вражеской атаки.

Выбиты окна и рамы. Фото: Днепропетровская ОВА
Возник пожар. Фото: Днепропетровская ОВА

"Медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Он и четверо взрослых — на амбулаторном лечении. Еще четыре человека госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести", — написал глава ОВА.

Одесса

В результате ночной атаки вражескими дронами в Одессе повреждены жилые дома, сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. Пострадали два человека: 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Повреждены жилые дома. Также разрушения получили здания лицея и детского сада.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 мая в Днепре днем раздались мощные взрывы, враг атаковал "шахедами". Также россияне ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу, произошло попадание.

