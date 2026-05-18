Росія вдарила по Дніпру та Одесі: палаючі багатоповерхівки, руйнування та поранені діти (фото і відео)

Виникли пожежі, у Дніпрі люди виявилися заблокованими

У ніч на понеділок, 18 травня, росіяни атакували Дніпро та Одесу. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.

Дніпро

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог вдарив по Дніпру ракетами та дронами. Через атаку сталася пожежа на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки.

Один з постраждалих будинків. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з них були заблоковані люди. Їм допомогли екстрені служби. Станом на 4 годину ранку було відомо про дев'ять постраждалих від ворожої атаки.

Аибито вікна та рами. Фото: Дніпропетровська ОВА

Виникла пожежа. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Він та четверо дорослих – на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості", — написав глава ОВА.

Одеса

Внаслідок нічної атаки ворожими дронами в Одесі пошкоджені житлові будинки, повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. Постраждало двоє людей: 11-річний хлопець та 59-річний чоловік.

Пошкоджено житлові будинки. Також руйнувань зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

