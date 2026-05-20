Пылали склады с продуктами, есть попадания в дома и погибшие: последствия российской атаки (фото)
Жизни по меньшей мере двух людей оборвались из-за ночного обстрела
В ночь на среду, 20 мая, Россия массированно атаковала Украину. Под ударами находились Днепр, Харьков, Одесса, город Конотоп в Сумской области.
Есть погибшие и разрушения. "Телеграф" рассказывает об очередной ночи российского террора.
Днепр
Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, из-за ночного обстрела областного центра два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.
"Из-за атаки россиян на Днепр повреждены склады с продуктами питания", — сообщил чиновник.
Харьков
Также враг атаковал Харьков, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. В Новобаварском районе зафиксирован удар вражеским беспилотником, пострадала 16-летняя девушка, получившая острую реакцию на стресс.
Одесса
Россияне били и по Одессе. В результате массированной вражеской атаки, повреждены несколько жилых домов и автомобили, написал глава Одесской МВА Сергей Лысак. Полностью разрушено одноэтажное здание, также зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажки, но, к счастью, без детонации. Повреждения получили объект инфраструктуры, сгорело несколько автомобилей и складские помещения.
Также есть повреждения в одном из городских парков. К счастью, обошлось без пострадавших.
По данным ГСЧС, Россия атаковала Одессу дронами. Повреждение получил жилищный сектор, склады, а также объект критической инфраструктуры города. Спасатели работали одновременно на нескольких локациях, ликвидируя последствия ударов.
"В одном из районов города произошло разрушение одноэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Зафиксировано попадание беспилотника на уровне 18-го этажа недостроенной 24-этажки. Также вспыхнул масштабный пожар в складском здании", — уточнили спасатели.
Конотоп, Сумская область
Этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилищный сектор в Конотопской и Шосткинской громадах, сообщили в Сумской ОВА. В Конотопе пострадали по меньшей мере шесть человек. Мэр города Артем Семенихин уточнил, что в одном доме разрушены верхние этажи. Также повреждена больница.
Как сообщал "Телеграф", ночью и ранним утром 19 мая россияне атаковали город Харьков и село Покотиловка в пригороде. В областном центре произошло попадание в частный жилой дом, есть пострадавшие.