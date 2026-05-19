От дома остались развалины. Последствия атаки на Харьков и пригород (фото и видео)

Враг нацелился на Новобаварский район города

Ночью и ранним утром россияне атаковали город Харьков и село Покотиловка в пригороде. В областном центре произошло попадание в частный жилой дом, идет разбор завалов.

Обновлено. В ГСЧС показали фото и видео из Харькова и пригорода, который также атаковала Россия. Погибла женщина.

Работа спасателей. Фото: ГСЧС

В селе Покотиловка Харьковского района в результате удара БпЛА погибла 69-летняя женщина. Еще три человека пострадали, среди них ребенок. Повреждены жилые дома и легковые автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

От дома остались развалины. Фото: ГСЧС

Продолжается разбор завалов. Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела в Новобаварском районе Харькова разрушен жилой дом. Возник пожар на площади 150 кв.м, продолжается тушение и разбор завалов. Предварительно пострадали три человека.

Под удар попал Новобаварский район областного центра. От ночного удара беспилотником вспыхнул пожар. А уже на рассвете враг нанес еще один удар по Новобаварскому району, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Пожар после первого удара дроном. Фото: t.me/synegubov

"Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается ", — написал чиновник.

Дом, в который попал вражеский дрон. Фото: t.me/synegubov

Он уточнил, что 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате удара враждебным БПЛА. Она получила всю необходимую помощь.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району, есть трое пострадавших. В той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

Что делать, если попал под завалы

К сожалению, наш враг регулярно бьет по гражданским домам. Поэтому правила поведения, если попал под завалы, должен знать каждый живущий в Украине.

Что делать, если попал под завалы

Алгоритм от спасателей:

Если вы попали под завалы, помните – к вам уже направляются экстренные службы. По возможности подавайте сигнал спасателям:

кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;

ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, это может привести к взрыву.

Во время поисков спасатели время от времени устраивают минуту тишины. В это время следует громче кричать и подавать сигналы.

Если вас услышали – ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы через завалы добраться до вас.

Если вас никто не слышит:

попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало – массируйте участок выше зажатой части;

не двигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;

если смогли выбраться – осмотрите себя и по возможности окажите первую помощь другим.

