От дома остались развалины. Последствия атаки на Харьков и пригород (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг нацелился на Новобаварский район города
Ночью и ранним утром россияне атаковали город Харьков и село Покотиловка в пригороде. В областном центре произошло попадание в частный жилой дом, идет разбор завалов.
Обновлено. В ГСЧС показали фото и видео из Харькова и пригорода, который также атаковала Россия. Погибла женщина.
В селе Покотиловка Харьковского района в результате удара БпЛА погибла 69-летняя женщина. Еще три человека пострадали, среди них ребенок. Повреждены жилые дома и легковые автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела в Новобаварском районе Харькова разрушен жилой дом. Возник пожар на площади 150 кв.м, продолжается тушение и разбор завалов. Предварительно пострадали три человека.
Под удар попал Новобаварский район областного центра. От ночного удара беспилотником вспыхнул пожар. А уже на рассвете враг нанес еще один удар по Новобаварскому району, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается ", — написал чиновник.
Он уточнил, что 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате удара враждебным БПЛА. Она получила всю необходимую помощь.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району, есть трое пострадавших. В той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.
Что делать, если попал под завалы
К сожалению, наш враг регулярно бьет по гражданским домам. Поэтому правила поведения, если попал под завалы, должен знать каждый живущий в Украине.
Алгоритм от спасателей:
Если вы попали под завалы, помните – к вам уже направляются экстренные службы. По возможности подавайте сигнал спасателям:
- кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;
- ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, это может привести к взрыву.
Во время поисков спасатели время от времени устраивают минуту тишины. В это время следует громче кричать и подавать сигналы.
Если вас услышали – ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы через завалы добраться до вас.
Если вас никто не слышит:
- попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало – массируйте участок выше зажатой части;
- не двигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;
- если смогли выбраться – осмотрите себя и по возможности окажите первую помощь другим.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 мая россияне нанесли удары по Днепру. Враг ударил, в том числе и ракетами, пострадали 23 человека, среди которых дети.