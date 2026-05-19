Від будинку лишилися руїни. Наслідки атаки на Харків та передмістя (фото і відео)

Ворог націлився на Новобаварський район міста

Вночі та рано вранці росіяни атакували місто Харків та село Покотилівка у передмісті. В обласному центрі сталося влучання у приватний житловий будинок, триває розбір завалів.

Оновлено. У ДСНС показали фото і відео з Харкова та передмістя, яке також атакувала Росія. Загинула жінка.

Робота рятувальників. Фото: ДСНС

У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула 69-річна жінка. Ще троє людей постраждали, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Від будинку лишилися руїни. Фото: ДСНС

Триває розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу у Новобаварському районі Харкова зруйнований житловий будинок. Виникла пожежа на площі 150 кв.м, триває гасіння та розбір завалів. Попередньо, постраждали троє людей.

Під удар потрапив Новобаварський район обласного центру. Від нічного удару безпілотником там спалахнула пожежа. А вже на світанку ворог завдав ще одного удару по Новобаварському району, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пожежа після першого удару дроном. Фото: t.me/synegubov

"Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. На місці працюють всі екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває", — написав чиновник.

Будинок, у який влучив ворожий дрон. Фото: t.me/synegubov

Він уточнив, що 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок удару ворожим БпЛА. Вона отримала всю необхідну допомогу.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих. В тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

Що робити, якщо потрапив під завали

На жаль, наш ворог регулярно б'є по цивільних будинках. Тому правила поводження, якщо потрапив під завали, має знати кожен, хто живе в Україні.

Що робити, якщо потрапив під завали. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Алгоритм від рятувальників:

Якщо ви потрапили під завали, пам’ятайте — до вас вже прямують екстрені служби. За можливості подавайте сигнал рятувальникам:

кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах;

в жодному разі не використовуйте сірники, чи запальнички, це може призвести до вибуху.

Під час пошуків рятувальники час від часу влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.

Якщо вас почули – чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали дістатися до вас.

Якщо вас ніхто не чує:

спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло – масажуйте ділянку вище затиснутої частини;

не рухайте перекриття чи балки, на яких все тримається. Не розбирайте самотужки завали довкола себе;

якщо змогли вибратись – огляньте себе й при можливості надайте першу допомогу іншим.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 18 травня росіяни завдали ударів по Дніпру. Ворог вдарив зокрема й ракетами, постраждали 23 людей, серед яких діти.