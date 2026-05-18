Руїни, побиті авто та уламки ракет. Як виглядає Дніпро після нічної атаки (репортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У деяких будинках вікна повилітали вже втретє
Кількість поранених від нічного російського удару по Дніпру зросла до 18 людей. Серед них — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, яких лікують амбулаторно.
Кореспондент "Телеграфа" показав наслідки нічної атаки. Пошкоджено будинки, автомобілі, що було припарковано поруч. Також пошкоджень зазнала будівля "Укрпошти".
У деяких будинках вікна вибило втретє за час війни. На землі валялися уламки ракети. На одному з кадрів — дорожній знак, який знесло ударною хвилею.
Що відомо про нічний удар по Дніпру
Про те, що постраждалих вже 18, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він уточнив, що госпіталізовано восьмеро поранених: четверо жінок та четверо чоловіків.
Спочатку Росія атакувала дронами, а потім вдарила по обласному центру ракетами. В місті виникло кілька пожеж, зокрема на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки.
В одному з пошкоджених будинків були заблоковані люди. Їм допомогли екстрені служби.
Під ударом також була Одеса
Крім Дніпра, в ніч на 18 травня Росія вдарила по Одесі. Постраждало двоє людей: 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки. Також руйнувань зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 травня у Дніпрі вдень пролунали потужні вибухи, ворог атакував "шахедами". Також росіяни вдарили крилатими ракетами по Кривому Рогу, сталося влучання.