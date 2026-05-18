Руїни, побиті авто та уламки ракет. Як виглядає Дніпро після нічної атаки (репортаж)

Олена Руденко
Наслідки обстрілу Новина оновлена 18 травня 2026, 07:54
Наслідки обстрілу. Фото Колаж "Телеграф"

У деяких будинках вікна повилітали вже втретє

Кількість поранених від нічного російського удару по Дніпру зросла до 18 людей. Серед них — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, яких лікують амбулаторно.

Кореспондент "Телеграфа" показав наслідки нічної атаки. Пошкоджено будинки, автомобілі, що було припарковано поруч. Також пошкоджень зазнала будівля "Укрпошти".

Пошкоджена будівля "Укрпошти". Фото: "Телеграф"
Пошкоджено гуртожиток. Фото: "Телеграф"
Один з постраждалих будинків. Фото: "Телеграф"
Пошкоджено дах, вибито вікна. Фото: "Телеграф"
Ще одна локація, де є руйнування. Фото: "Телеграф"
Наслідки атаки. Фото: "Телеграф"

У деяких будинках вікна вибило втретє за час війни. На землі валялися уламки ракети. На одному з кадрів — дорожній знак, який знесло ударною хвилею.

Уламок ракети. Фото: "Телеграф"
Фрагменти ракет після обстрілу. Фото: Телеграф"
Дорожній знак знесло ударною хвилею. Фото: "Телеграф"
Винесло вікна. Фото: "Телеграф"
Пошкоджена автівка. Фото: "Телеграф"
Ударна хвиля розбила скло. Фото: "Телеграф"
На авто падали гілки джерев. Фото: "Телеграф"

Що відомо про нічний удар по Дніпру

Про те, що постраждалих вже 18, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він уточнив, що госпіталізовано восьмеро поранених: четверо жінок та четверо чоловіків.

Спочатку Росія атакувала дронами, а потім вдарила по обласному центру ракетами. В місті виникло кілька пожеж, зокрема на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки.

В одному з пошкоджених будинків були заблоковані люди. Їм допомогли екстрені служби.

Під ударом також була Одеса

Крім Дніпра, в ніч на 18 травня Росія вдарила по Одесі. Постраждало двоє людей: 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки. Також руйнувань зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 травня у Дніпрі вдень пролунали потужні вибухи, ворог атакував "шахедами". Також росіяни вдарили крилатими ракетами по Кривому Рогу, сталося влучання.

