Развалины, разбитые авто и обломки ракет. Как выглядит Днепр после ночной атаки (репортаж)

В некоторых домах окна вылетели уже в третий раз

Число раненых от ночного российского удара по Днепру возросло до 18 человек. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик, которых лечат амбулаторно.

Корреспондент "Телеграфа" показал последствия ночной атаки. Повреждены дома, припаркованные рядом автомобили. Также повреждения получило здание "Укрпочты".

Повреждено здание "Укрпочты". Фото: "Телеграф"

Повреждено общежитие. Фото: "Телеграф"

Один из пострадавших домов. Фото: "Телеграф"

Повреждена крыша, выбиты окна. Фото: "Телеграф"

Еще одна локация, где есть разрушения. Фото: "Телеграф"

Последствия атаки. Фото: "Телеграф"

В некоторых домах окна выбило в третий раз за время войны. На земле валялись обломки ракеты. На одном из кадров — дорожный знак, который снесло ударной волной.

Обломок ракеты. Фото "Телеграф"

Обломки разлетелись по улице. Фото: "Телеграф"

Дорожный знак снесло ударной волной. Фото: "Телеграф"

Вынесло окна. Фото: "Телеграф"

Поврежден автомобиль. Фото: "Телеграф"

Ударная волна разбила стекло. Фото: "Телеграф"

На авто падали ветки деревьв. Фото: "Телеграф"

Что известно о ночном ударе по Днепру

О том, что пострадавших уже 18 сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Он уточнил, что госпитализированы восемь раненых: четыре женщины и четверо мужчин.

Сначала Россия атаковала дронами, а затем ударила по областному центру ракетами. В городе возникло несколько пожаров, в том числе на крыше многоэтажки и на складе пиротехники.

В одном из поврежденных домов были заблокированы люди. Им помогли экстренные службы.

Под ударом также была Одесса

Кроме Днепра, в ночь на 18 мая Россия ударила по Одессе. Пострадали два человека: 11-летний парень и 59-летний мужчина. Повреждены жилые дома. Также разрушения получили здания лицея и детского сада.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 мая в Днепре днем раздались мощные взрывы, враг атаковал "шахедами". Также россияне ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу, произошло попадание.