Развалины, разбитые авто и обломки ракет. Как выглядит Днепр после ночной атаки (репортаж)
В некоторых домах окна вылетели уже в третий раз
Число раненых от ночного российского удара по Днепру возросло до 18 человек. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик, которых лечат амбулаторно.
Корреспондент "Телеграфа" показал последствия ночной атаки. Повреждены дома, припаркованные рядом автомобили. Также повреждения получило здание "Укрпочты".
В некоторых домах окна выбило в третий раз за время войны. На земле валялись обломки ракеты. На одном из кадров — дорожный знак, который снесло ударной волной.
Что известно о ночном ударе по Днепру
О том, что пострадавших уже 18 сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Он уточнил, что госпитализированы восемь раненых: четыре женщины и четверо мужчин.
Сначала Россия атаковала дронами, а затем ударила по областному центру ракетами. В городе возникло несколько пожаров, в том числе на крыше многоэтажки и на складе пиротехники.
В одном из поврежденных домов были заблокированы люди. Им помогли экстренные службы.
Под ударом также была Одесса
Кроме Днепра, в ночь на 18 мая Россия ударила по Одессе. Пострадали два человека: 11-летний парень и 59-летний мужчина. Повреждены жилые дома. Также разрушения получили здания лицея и детского сада.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 мая в Днепре днем раздались мощные взрывы, враг атаковал "шахедами". Также россияне ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу, произошло попадание.