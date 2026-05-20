Палали склади з продуктами, є влучання в будинки та загиблі: наслідки російської атаки (фото)

Життя щонайменше двох людей обірвалися через нічний обстріл

В ніч на середу, 20 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під ударами були Дніпро, Харків, Одеса, місто Конотоп у Сумській області.

Є загиблі та руйнування. "Телеграф" розповідає про чергову ніч російського терору.

Дніпро

Як поінформував глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, через нічний обстріл обласного центру двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранень. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий.

"Через атаку росіян на Дніпро понівечені склади з продуктами харчування", — повідомив чиновник.

Ворог б'є по продовольству. Фото: dnipropetrovskaODA

На складах виникла пожежа. Фото: dnipropetrovskaODA

Пошкоджені склади. Фото: dnipropetrovskaODA

Харків

Також ворог атакував Харків, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. У Новобаварському районі зафіксовано удар ворожим безпілотником, постраждала 16-річна дівчина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Одеса

Росіяни били й по Одесі. Внаслідок масованої ворожої атаки, пошкоджено декілька житлових будинків та автівки, написав глава Одеської МВА Сергій Лисак. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю, також зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхівці, але, на щастя, без детонації. Пошкоджень зазнали об'єкт інфраструктури, згоріло декілька автомобілів та складські приміщення.

Зруйнована будівля. Фото: t.me/odesaMVA

На місці пряцюють екстрені служби. Фото: t.me/odesaMVA

Безпілотник влучив у верхні поверхи. Фото: t.me/odesaMVA

Також є пошкодження в одному з міських парків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ДСНС, Росія атакувала Одесу дронами. Ушкоджень зазнав житловий сектор, склади, а також обʼєкт критичної інфраструктури міста. Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях, ліквідовуючи наслідки ударів.

"В одному з районів міста сталося руйнування одноповерхового житлового будинку з подальшим займанням. Зафіксовано влучання безпілотника на рівні 18-го поверху недобудованої 24-поверхівки. Також спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі", — уточнили рятувальники.

Конотоп, Сумська область

Цієї ночі зафіксовані влучання російських безпілотників у житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах, повідомили у Сумській ОВА. У Конотопі постраждали щонайменше шестеро людей. Мер міста Артем Семеніхін уточнив, що в одному будинку зруйновано верхні поверхи. Також пошкоджена лікарня.

Зруйновано частину будинку. Фото: Сумська ОВА

Виникла пожежа. Фото: Сумська ОВА

