По Дніпру вдарили балістикою: ціль зафіксували лише над містом (деталі)

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог атакував балістикою, ракету збили Сили протиповітряної оборони.

Перед атакою у Повітряних Силах попередили про швидкісну ціль на Дніпро. Блогер Тимофій Кучер уточнив, що росіяни атакували ракетою "Іскандер". Її зафіксували вже над містом, коли ціль спускалась на удар. За даними блогера, ракету було збито.

Дим після збиття ворожої ракети. Фото: Тимофій Кучер

"Іскандер" — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), призначений для ураження цілей у глибині оборони противника. Наразі це один із найнебезпечніших та найчастіше використовуваних Росією типів ракет у війні проти України.

