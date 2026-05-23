Бронеавтомобиль VARTA спас жизнь воинов во время вражеских обстрелов (видео)

Бронеавтомобиль VARTA спас жизнь воинов Нацгвардии во время вражеских обстрелов на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое есть в распоряжении редакции.

Как видно из видео, бронеавтомобиль с нацгвардейцами попал под плотный огонь противника. После прямых попаданий VARTA не смогла продолжить движение, однако защитила уцелевший и смог спастись экипаж.

Когда и на каком направлении произошло событие, пока неизвестно.

Специализированный бронеавтомобиль "Варта" разработал и производит "Украинская бронетехника".

Внимание! Ненормативная лексика!

Что предшествовало?