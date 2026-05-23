Бронеавтомобиль VARTA спас жизнь воинов во время вражеских обстрелов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Бронеавтомобиль VARTA спас жизнь воинов Нацгвардии во время вражеских обстрелов на одном из направлений фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое есть в распоряжении редакции.
Как видно из видео, бронеавтомобиль с нацгвардейцами попал под плотный огонь противника. После прямых попаданий VARTA не смогла продолжить движение, однако защитила уцелевший и смог спастись экипаж.
Когда и на каком направлении произошло событие, пока неизвестно.
Специализированный бронеавтомобиль "Варта" разработал и производит "Украинская бронетехника".
Внимание! Ненормативная лексика!
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль "Варта 2" прошел боевое крещение в подразделении "Азов".
- Также отмечалось, что бронеавтомобиль "Варта 2" был допущен к эксплуатации. Готовы к серийному производству.