Бронеавтомобіль VARTA врятував життя воїнів під час ворожого обстрілу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Бронеавтомобіль VARTA врятував життя воїнів Нацгвардії під час ворожого обстрілу на одному з напрямків фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, яке є в розпорядженні редакції.
Як видно з відео, бронеавтівка з нацгвардійцями потрапила під щільний вогонь противника. Після прямих влучань VARTA не змогла продовжити рух, втім захистила екіпаж, який вцілів і зміг врятуватися.
Коли та на якому саме напрямку відбулась подія, наразі не відомо.
Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта" розробила та виробляє "Українська бронетехніка".
Увага! Ненормативна лексика!
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що бронеавтомобіль "Варта 2" пройшов бойове хрещення у підрозділі "Азов".
- Також зазначалося, що бронеавтомобіль "Варта 2" допустили до експлуатації. Готові до серійного виробництва.