Бронеавтомобіль VARTA врятував життя воїнів під час ворожого обстрілу (відео)

Бронеавтомобіль VARTA врятував життя воїнів Нацгвардії під час ворожого обстрілу на одному з напрямків фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, яке є в розпорядженні редакції.

Як видно з відео, бронеавтівка з нацгвардійцями потрапила під щільний вогонь противника. Після прямих влучань VARTA не змогла продовжити рух, втім захистила екіпаж, який вцілів і зміг врятуватися.

Коли та на якому саме напрямку відбулась подія, наразі не відомо.

Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта" розробила та виробляє "Українська бронетехніка".

Увага! Ненормативна лексика!

Що передувало?