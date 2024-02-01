"Європа не може дозволити собі програти": Зеленський звернувся до ЄС щодо снарядів для ЗСУ

Реалізація європейського плану з постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Європа має продемонструвати повну надійність та ефективність її рішень. Вона не повинна програти у глобальній конкуренції.

Про це він сказав під час звернення до Євроради. Йдеться про те, що Росія тероризує українські міста іранськими "Шахедами", що руйнують громадянську інфраструктуру, а тепер вона ще й отримала снаряди від Північної Кореї.

"Особливо зараз, цього року, важливо і вирішально продемонструвати повну надійність Європи та ефективність її рішень. Російська агресія проти Європи, ініційована Москвою на європейському фронті, тепер підкріплена ще одним російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї… І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЄС не надасть Україні обіцяного мільйона снарядів навесні.