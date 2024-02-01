"Европа не может позволить себе проиграть": Зеленский обратился к ЕС по поводу снарядов для ВСУ

Реализация европейского плана по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024-ом году Европа должна продемонстрировать полную надежность и эффективность ее решений. Она не должна проиграть в глобальной конкуренции.

Об этом он сказал во время обращения к Евросовету. Речь о том, что Россия терроризирует украинские города иранскими "Шахедами", разрушающими гражданскую инфраструктуру, а теперь вдобавок к этому она еще и получила снаряды от Северной Кореи.А в это время реализация европейского плана по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается.

"Особенно сейчас, в этом году, важно и решающе продемонстрировать полную надежность Европы и эффективность ее решений. Российская агрессия против Европы, инициированная Москвой на европейском фронте, теперь подкреплена еще одним российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи…И это тоже сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС не предоставит Украине обещанный миллион снарядов весной.