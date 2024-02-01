Своих уже не хватает: сирийцев вербуют в армию РФ за гражданство

Их фактически продают на фронт

На войну в Украину российские власти начали отправлять беженцев из арабских и африканских стран. Обманом вербовать людей на фронт им помогают посредники, переправлявшие беженцев в Европу через Россию и Белоруссию.

Об этом говорится в расследовании "Новой газеты". Чаще это земляки завербованных, пишет издание.

Автор расследования отметил, что в сирийских и российских телеграмм-каналах распространяются ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео выдаваемых им российских паспортов. По его информации, все паспорта сирийцев, которые он видел, были выданы в Якутии.

Видео с иностранцами в военной форме России

В расследовании отмечается, что в большинстве случаев подготовка к фронту и получение гражданства не занимает даже неделю. При этом не всем мигрантам сообщают о том, что их отправят воевать на территорию Украины.

Васим Аль Димашки, ранее вербовавший людей в ПИК Вагнер, сейчас занимается сирийцами. Он обещает, что они приедут в Якутию охранять золотые и алмазные рудники.

"Нам сказали: Якутия большая, людей там мало. Будете там сидеть гарнизоном, никто вас никуда не пошлет", — говорит один из сирийцев.

По данным издания, последняя группа новобранцев, которую он отправил в Россию, насчитывала 40 человек. За каждого завербованного Вассим получает около 337 долларов, говорится в расследовании.

Ранее "Телеграф" писал, что США готовы передать Турции истребители F-35, но при одном условии.