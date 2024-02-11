Данілов заявив, що ситуація на фронті стала "дуже важкою": подробиці

ЗСУ потребують зброї

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у України через затримки з допомогою партнерів ситуація на фронті стала "дуже важкою". Мало того, зазначає він, подальше очікування матиме вплив на війну загалом.

Про це він сказав у коментарі португальському виданню Lusa. Так, за словами секретаря Ради національної оборони та безпеки України, українські сили переживають "дуже важкий" момент і потребують "зброї, зброї, зброї".

"Він також попередив, що очікування впливає на ситуацію війни", — зазначається в матеріалі.

В той же час кандидат у президенти США Трамп закликав не голосувати за допомогу Україні і назвав нову умову — повернення коштів. Він має на увазі, що проти надання безоплатної допомоги нашій державі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Йдеться про надання 95 млрд. доларів. Хоча документ ще має пройти довгий шлях, проте перший крок уже зроблено.

Також "Телеграф" повідомляв, що парламент Британії закликав Європу купувати озброєння у США та передавати Україні, оскільки це на користь європейських країн.