Арахамія розповів, скільки Україна протримається без західної допомоги

Чиновник упевнений, що допомога США буде проголосована у найближчі два місяці

Україна ще має ресурси для продовження війни, а тому ситуація із наданням західної військової допомоги є хоч і складною, але не критичною.

Як розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі азербайджанському виданню Report, Україна шукатиме можливості для того, щоб профінансувати мобілізацію з внутрішніх джерел, оскільки із зовнішніми справами не дуже добре.

Зокрема він нагадав, що ЄС погодив програму на 50 мільярдів євро, які надходитимуть протягом наступних 4 років, а тому "певні кошти" на найближчі роки наша країна має. А ось з допомогою США справи складніші через невирішені внутрішні питання.

При цьому Арахамія переконаний, що допомога від США буде проголосована протягом найближчих двох місяців.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося у безпеці", — зазначив він.

Також нардеп зазначив, що Україна також частково покладається на допомогу західних союзників у питаннях навчання військовослужбовців, частина з яких проходила підготовку у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах за їх рахунок.

Як повідомлялося раніше, Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Йдеться про надання 95 млрд доларів. Хоча документ ще має пройти довгий шлях, проте перший крок уже зроблено.