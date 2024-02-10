Арахамия рассказал, сколько Украина продержится без западной помощи

Чиновник уверен, что помощь США будет проголосована в ближайшие два месяца

Украина еще имеет ресурсы для продолжения войны, а потому ситуация с предоставлением западной военной помощи является хоть и сложной, но не критической.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии азербайджанскому изданию Report, Украина будет искать возможности для того, чтобы профинансировать мобилизацию из внутренних источников, поскольку со внешними дела обстоят не очень хорошо.

В частности он напомнил, что ЕС согласовал программу на 50 миллиардов евро, которые будут поступать в течение следующих 4 лет, а потому "определенные средства" на ближайшие годы у нашей страны есть. А вот с помощью США дела обстоят чуть сложнее из-за нерешенных внутренних вопросов.

При этом Арахамия убежден, что помощь от США будет проголосована в течение ближайших двух месяцев.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", — отметил он.

Также нардеп отметил, что Украина также частично полагается на помощь западных союзников, в вопросах обучения военнослужащих, часть из которых проходила подготовку в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах за их счет.

Как сообщалось ранее, Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Речь идет о предоставлении 95 млрд долларов. Хотя документу еще предстоит пройти длинный путь, однако первый шаг уже сделан.