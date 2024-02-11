Окупанти обстріляли Павлоград: місто залишилося без світла та тепла

Росіяни продовжують нічний терор

Російські окупанти завдали удару по місту Павлоград (Дніпропетровська область), через що там зникла електрика. Після цього вибухи також пролунали у Харкові.

Про це повідомляють офіційні telegram-канали, які розповсюдили заяву мера міста Анатолія Вершини. За його словами, електропостачання відсутнє в більшій частині міста.

"Через ворожі обстріли більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло та водопостачання. Аварійні бригади працюють. Чекаємо на відновлення. Зберігайте спокій і дбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що до цього на Дніпропетровщині було зафіксовано 2-3 російських безпілотників, а у бік Павлограда було зафіксовано пуск ракети. За попередньою інформацією, йдеться про ракету "Іскандер-К"

Місто розташоване неподалік Дніпра, а до початку війни там проживало понад 100 тисяч людей.

Після цього росіяни влаштували черговий обстріл Харкова із використанням балістичного озброєння.

Як повідомлялося раніше, росіяни 7 лютого обстріляли Київ, через що в місті без опалення залишилося понад 300 будинків. Декілька людей під час атаки загинуло, а десятки отримали поранення.