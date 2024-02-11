Оккупанты обстреляли Павлоград: город остался без света и тепла

Россияне продолжают ночной террор

Российские оккупанты нанесли удар по городу Павлоград (Днепропетровская область) из-за чего там пропало электричество. После этого взрывы также прозвучали в Харькове.

Об этом сообщают официальные telegram-каналы, которые распространили заявление мэра города Анатолия Вершины. По его словам электроснабжение отсутствует в большей части города.

"Из-за вражеских обстрелов большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение. Аварийные бригады работают. Ждем восстановления. Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого в Днепропетровской области были зафиксированы 2-3 российских беспилотника, а в сторону Павлограда был зафиксирован пуск ракеты. По предварительной информации, речь идет о ракете "Искандер-К"

Город расположен неподалеку от Днепра, а до начала войны там проживало более 100 тысяч человек.

После этого россияне устроили очередной обстрел Харькова с использованием баллистического вооружения.

Как сообщалось ранее, россияне 7 февраля обстреляли Киев из-за чего в городе без отопления осталось более 300 домов. Несколько человек во время атаки погибло, а десятки получили ранения.