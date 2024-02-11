Ворог активно взявся за три напрямки: де зараз найінтенсивніші бої на фронті (карта)

Попри великі втрати, окупанти намагаються вибити українських захисників з їх позицій

Минулої доби на фронті сталося 98 бойових зіткнення. Найбільш "гарячими" напрямками на сьогоднішній день є Мар’їнський, Авдіївський та Бахмутський. Вони взяли на себе більшу частину атак.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 11 лютого. Зазначається, що російські окупанти завдали 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з РСЗВ за позиціями наших військ та населеними пунктами.

На Мар’їнському напрямку українські захисники наразі продовжують стримувати супротивника у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

Також і на Авдіївському напрямі воїни стримують ворога. Минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак у районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ще 2 атаки відбиті на Шахтарському напрямку. Це сталося у районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямі Сили оборони продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. Попри великі втрати, окупанти намагаються вибити українських захисників з їхніх позицій. Усього за минулу добу супротивник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики ISW розповіли, як російські окупанти хочуть утримати захоплені ними території України.