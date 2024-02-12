Війна — день 720: окупанти продовжують терор українських міст і не знижують тиску на фронтах

Оперативно про головне за добу

Війна із російськими загарбниками триває. Відбуваються десятки бойових зіткнень по всьому фронту, проте найактивнішими бойові дії залишаються на Авдіївському та Мар’їнському напрямах. При цьому росіяни не припиняють атакувати великі українські міста ракетами та дронами-камікадзе.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Дніпрі — "приліт", у місті місцями перебої зі світлом та інтернетом.

Про те, що відбувалося 10 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 717: росіяни знову б’ють безпілотниками, на фронті проблеми

Із ситуацією в Україні за 11 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 718: окупанти намагаються оточити Авдіївку, у ЗСУ проблеми зі снарядами

Інформацію за 12 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 719: Україна має проблеми з нестачею зброї, а Росія збирає найманців по всьому світу