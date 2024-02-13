Боєць ГУР розповів, чому провалилася спецоперація на ЗАЕС та в Енергодарі: "Там був хаос"

ГУР робило все можливе, щоб відтягнути окупацію

У підрозділу ГУР була спецоперація, яка стосувалась ЗАЕС та її утримання. Але їм це не вдалося, не дивлячись на ретельну підготовку.

Про це розповів голова спеціального підрозділу "Тімур" в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, від Енергодара до Скель у бік Василівки у підрозділу було десь 7 висадок.

Водночас противник теж перекидав сили на Запоріжжя, і вони розтягнулись по береговій лінії.

Голова спецпідрозділу сказав, що окрім утримання ЗАЕС, вони ще мали відтягнути сили ворога від виходу та окупації обласного центру.

Нашим силам не вдалось втримати електростанцію, через те, що з усіх сторін росіяни підтягнули свої резерви. Були і артилерійські установки, і бронетехніка. Але ворог, щоб протидіяти силам ГУР накопичив людей у два-три рази більше, ніж було до того.

Далі був "референдум". ГУР дізнались через свої канали, де знаходився штаб у Кам'янці-Дніпровському, де були бюлетені, листівки і так далі.

"Вони очепили квартал і поставили в охорону ГРУшників, ФСБшників. І ми нашими силами та Силами оборони працювали по цьому будинку", — заначив голова.

Він також додав, що тоді ГРУшників і ФСБшників потужно накрили їх артилерійським вогнем.

За його словами, там був суцільний хаос, і на довго ГУР не змогло відтягнути окупацію. Вони протягом місяця намагались завадити ворогу. У них було декілька операцій по ЗАЕС, але вони усі мали логістичні проблеми, і кожна з них була високим ризиком. Також, діяти треба було обережно, адже терористи могли підірвати станцію, чим постійно маніпулювали.

"Все було складніше, ніж зазвичай на наземних операціях", — додав голова розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий розповів про участь Буданова у спецопераціях.