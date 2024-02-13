Боец ГУР рассказал, почему провалилась спецоперация на ЗАЭС и в Энергодаре: "Там был хаос"
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ГУР делало все возможное, чтобы оттянуть оккупацию
У подразделения ГУР была спецоперация, которая касалась ЗАЭС и его удержания. Но им это не удалось, несмотря на тщательную подготовку.
Об этом рассказал глава специального подразделения "Тимур" в интервью "Украинской правде". По его словам, от Энергодара до Скель в сторону Васильевки у подразделения было около 7 высадок.
В то же время противник тоже перекидывал силы на Запорожье, и они растянулись по береговой линии.
Глава спецподразделения сказал, что кроме содержания ЗАЭС, они еще должны были оттянуть силы врага от выхода и оккупации областного центра.
Нашим силам не удалось удержать электростанцию, потому что со всех сторон россияне подтянули свои резервы. Имелись и артиллерийские установки, и бронетехника. Но враг, чтобы противодействовать силам ГУР, накопил людей в два-три раза больше, чем было до этого.
Дальше последовал "референдум". ГУР узнали через свои каналы, где находился штаб в Каменце-Днепровском, где были бюллетени, листовки и так далее.
"Они оцепили квартал и поставили в охрану ГРУшников, ФСБшников. И мы нашими силами и Силами обороны работали по этому дому", — отметил глава.
Он также добавил, что тогда ГРУшников и ФСБшников мощно накрыли их артиллерийским огнем.
По его словам, там был сплошной хаос, и долго ГУР не смогло оттянуть оккупацию. Они в течение месяца пытались помешать врагу. У них было несколько операций по ЗАЭС, но у них были логистические проблемы, и каждая из них была высоким риском. Также действовать нужно было осторожно, ведь террористы могли взорвать станцию, чем постоянно манипулировали.
"Все было сложнее, чем обычно на наземных операциях", — добавил глава разведки.
Ранее "Телеграф" писал, что военный рассказал об участии Буданова в спецоперациях.