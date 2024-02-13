"Это максимальный стресс для нас": военный рассказал об участии Буданова в спецоперациях

Было несколько операций, в ходе которых глава ГУР шел прямо рядом с военными

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов принимал непосредственное участие в операциях, как на воде, так и на суше. Однако для военных его присутствие на таких заданиях это большой стресс, потому что существует значительный риск.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава специального подразделения "Тимур" Главного управления разведки Минобороны с соответствующим именем Тимур. По его словам, было несколько операций, когда Буданов шел прямо рядом с военными.

"Для нас – это максимальный стресс. Мы стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск.

Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях. Потому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами", — сказал собеседник издания.

Речь идет об участии Буданова в нескольких видах операций. Однако пока более точную информацию Тимур давать отказался из-за соображений безопасности.

"(Делает паузу и улыбается, — Ред.) Не знаю, как правильно сказать: если отвечу, что это было не на воде, это неправда. Если скажу, что было только на земле, тоже будет неправда. Это было и на земле и на воде.

Но прямо отвечать не могу из соображений его безопасности. Вот после войны с удовольствием все расскажу (смеется, — Ред.)", — подчеркнул военный.

Также Тимур подтвердил, что Буданов принимал участие в операции, в которой взял в плен 19 человек, о чем ранее писали СМИ. По его словам, это была совместная операция с другими спецподразделениями.

"Россияне вышли на связь, потому что взяли нашего парня и начали диктовать условия наших дальнейших действий. Командир (Буданов – Ред.) взял рацию, представился, кто он. Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как будет происходить все дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен", — рассказал Тимур.

Он также добавил, что у оккупантов тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командир легендарного подразделения "Kraken" ГУР МО рассказал об участии Кирилла Буданова в освобождении Харьковской области.