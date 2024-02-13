"Це максимальний стрес для нас": військовий розповів про участь Буданова у спецопераціях

Було кілька операцій, під час яких голова ГУР йшов прямо поряд із військовими

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов брав безпосередню участь в операціях як на воді, так і на суші. Однак для військових його присутність на таких завданнях це великий стрес, бо існує значний ризик.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова спеціального підрозділу "Тімур" Головного управління розвідки Міноборони із відповідним ім’ям Тимур. За його словами, було кілька операцій, коли Буданов йшов прямо поряд із військовими.

"Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик.

Але у нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було декілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", — сказав співрозмовник видання.

Йдеться про участь Буданова у кількох видах операцій. Однак поки що більш точну інформацію Тимур давати відмовився через міркування безпеки.

"(Робить паузу і посміхається, — Ред.) Не знаю, як правильно сказати: якщо відповім, що це було не на воді, то це неправда. Якщо скажу, що було тільки на землі, також буде неправда. Це було і на землі, і на воді.

Але прямо відповідати не можу з міркувань його безпеки. От після війни із задоволенням все розкажу (сміється, — Ред.)", — наголосив військовий.

Також Тимур підтвердив, що Буданов брав участь в операції, в якій взяли в полон 19 людей, про що писали ЗМІ. За його словами, це була спільна операція з іншими спецпідрозділами.

"Росіяни вийшли на зв'язок, бо взяли нашого хлопця, і почали диктувати умови наших подальших дій.

Командир (Буданов – УП) взяв рацію, представився, хто він. Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо казати, як все відбуватиметься далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон", — розповів Тимур.

Він також додав, що в окупантів тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир легендарного підрозділу "Kraken" ГУР МО розповів про участь Кирила Буданова у визволенні Харківської області.