"Інфраструктура тримається на ниточці": у Дніпрі після нічного удару зупинила роботу одна із ТЕС (оновлено)

Як тільки обстріл припинився, енергетики розпочали ліквідацію наслідків

Пізно увечері у понеділок, 12 лютого, росіяни атакували Дніпро "шахедами". Один із них вдарив по об’єкту критичної інфраструктури. В результаті ворожих обстрілів одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

"У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція призупинила виробництво електроенергії", — повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

UPD Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що минулої ночі наші захисники знищили 10 "шахедів" у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі.

"Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили", — написав він, додавши, що в Дніпрі працюють енергетики, заживили майже всі домівки.

Щойно обстріл припинився, енергетики розпочали ліквідацію наслідків російського удару. Вони роблять усе можливе для відновлення роботи устаткування.

Мер Дніпра Борис Філатов написав емоційний пост, в якому заявив, що "енергосистема міста та вся інфраструктура тримається на "ниточці". За його словами, є проблеми з відновленням після удару.

"У нас щоразу, якщо не ракета, то "Шахед", а всі, хто може усунути аварію — чи під нічним домашнім арештом, чи без броні ТЦК", — написав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні окупанти завдали удару Павлограду, що неподалік Дніпра. У значній частині міста зникла електрика.