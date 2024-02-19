В Україні оголошувалась повітряна тривога, у деяких регіонах пролунали вибухи: що відомо (оновлено)
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Повітряні Сили інформували одразу про декілька загроз
У всіх областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Загроза була через зліт МіГ-31К в районі аеродрому "Саваслейка".
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. Також, за даними моніторингових чатів, у Полтавській та Кіровоградській областях було чутно вибухи.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — йдеться у повідомленні. Повітряні Сили додають, що була загроза удару балістичними ракетами по східних та центральних регіонах.
14:07 — відбій тривоги по всій Україні.
13:58 — після повідомлення про виліт ракети в напрямку Канатового, Кіровоградщина, пролунав вибух. Моніторингові чати пишуть, що ракета припинила своє існування. Було застосовано одну КАР Х-59 "Овод" по Кіровоградщині.
13:30 — попри відбій загрози через зліт МіГ-31К, залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
13:26 — територією України почав лунати сигнал відбою повітряної тривоги.
13:25 — за даними моніторів, МіГ-31К повертаються на аеродроми вильоту.
12:54 — додатково загроза застосування росіянами авіаційних ракет Х-59.
12:53 — за даними моніторів, у повітрі спостерігається вже 2 борти МіГ-31К. Один злетів з Саваслейки, а інший — з Моздоку.
12:30 — моніторингові чати повідомляють про ймовірне влучання на межі Кіровоградської та Полтавської областей. Зазначають, що пуск балістики був з Воронезької області Росії, а також цілком можливо, що влучили ракети виготовлені у КНДР.
12:12 — вибухи у Кропивницькому районі Кіровоградщини. Моніторингові чати пишуть, що удар було завдано балістичним озброєнням.
12:11 — вибухи пролунали у Кременчуцькому районі Полтавщини.
12:06 — за даними моніторингових чатів, вибухи пролунали у Кропивницькому, Кіровоградська область.
12:06 — вся територія України охоплена повітряною тривогою.
12:02 — моніторингові чати повідомили про вибухи у Полтаві.
11:59 — сирена пролунала у східних областях та почала поширюватись далі.
Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ підтвердили, що вибухи в Маріуполі були роботою наших воїнів по ворожих літальних апаратах. Результатом цієї роботи стали дві знищені "пташки" ворога.