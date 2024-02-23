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Атака безпілотників на Одесу: одна людина загинула

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Атака терористів прийшлася на жилий будинок Новина оновлена 24 лютого 2024, 00:07
Атака терористів прийшлася на жилий будинок. Фото Скриншот

Одна людина загинула, ще одна отримала сильні поранення

Внаслідок атаки російських терористів на Одесу ввечері 23 лютого загинула одна людина. Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі, у яку влучив ударний безпілотник терористів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він також висловив співчуття рідним загиблого.

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", – написав він.

Трохи раніше Кіпер також повідомив, що з-під завалів атакованого жилого будинку дістали жінку. Вона жива, але перебуває у важкому стані.

"Ще одну постраждалу тільки що вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин", – зазначив він.

Нагадаємо, терористи атакують Одесу другий день поспіль. Ввечері 22 лютого російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги. Виникла сильна пожежа, яка призвела до жертв.

Теги:
#Одеса #Війна