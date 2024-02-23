Атака безпілотників на Одесу: одна людина загинула

Одна людина загинула, ще одна отримала сильні поранення

Внаслідок атаки російських терористів на Одесу ввечері 23 лютого загинула одна людина. Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі, у яку влучив ударний безпілотник терористів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він також висловив співчуття рідним загиблого.

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", – написав він.

Трохи раніше Кіпер також повідомив, що з-під завалів атакованого жилого будинку дістали жінку. Вона жива, але перебуває у важкому стані.

"Ще одну постраждалу тільки що вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин", – зазначив він.

Нагадаємо, терористи атакують Одесу другий день поспіль. Ввечері 22 лютого російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги. Виникла сильна пожежа, яка призвела до жертв.