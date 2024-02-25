Утренняя атака "шахедами" по Украине: где были взрывы и что известно

В ходе атаки враг применил 18 ударных дронов

Ранним утром 25 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой раздались взрывы, а на Киевщине работала ПВО.

В 05:40 группа вражеских "шахедов" была зафиксирована в Киевской области, в районе Каневского водохранилища. Затем дроны были замечены на Полтавщине, вблизи границ Киевской и Черкасской областей. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В Киевской областной военной администрации в свою отметили, что в регионе работают силы ПВО. В 07:06 был объявлен отбой воздушной тревоги, но уже в 07:12 ее вновь объявили. Тревога длилась до 07:31, без атак на область и взрывов.

В 05:07 в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. Об этом сообщили журналисты "Суспільного". Эту информацию подтвердил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Враг снова нанес удар по Хмельнитчине. В Хмельницком районе были слышны взрывы. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы. Детали впоследствии", — писал он.

По данным Воздушных сил Украины, в ходе атаки было уничтожено 16 ударных БПЛА. Всего противник задействовал 18 ударными БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – рф., мыс Чауда – Крым).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 февраля оккупанты били по Украине ракетами и дронами. В результате в ряде областей прогремели взрывы.