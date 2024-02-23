Одно тело достали, а с другим – сложнее: в результате удара по многоэтажке Днепра есть погибшие (фото)

Дрон попал в верхние этажи жилого дома

В Днепре в результате попадания ударного беспилотника в многоэтажку в ночь на пятницу, 23 февраля, есть погибшие. Отмечается, что было обнаружено тело мужчины и женщины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных верхних этажей жилого дома.

Тело мужчины спасатели достали из-под завалов, а затем сообщили, что между 8 и 9 этажом изуродованного здания видно еще одного погибшего. До тела женщины спасателям добраться сложно, ведь для этого нужно демонтировать перекрытия.

"Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Добраться до него чрезвычайники пока не могут. Для этого нужно демонтировать перекрытия. В общем, трагическая ночь унесла жизни двух человек. Не хватает слов…" — пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате российского удара "Шахедом" были травмированы восемь человек.

По данным ГСЧС, на месте происшествия работает 42 спасателя и привлечены 11 единиц техники Главного управления.

Ранее "Телеграф" писал, что очевидцы рассказали, как пережили ночь под атакой "Шахедов". Одна из местных жителей говорит, что почувствовала удар сразу после того, как скрылась в защищенном месте в своей квартире.