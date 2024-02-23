Одне тіло дістали, а з іншим - складніше: унаслідок удару по багатоповерхівці Дніпра є загиблі (фото)

Дрон влучив у верхні поверхи житлового будинку

У Дніпрі внаслідок влучання ударного безпілотника у багатоповерхівку у ніч проти пʼятниці, 23 лютого, є загиблі. Зазначається, що було виявлено тіло чоловіка та жінки.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих верхніх поверхів житлового будинку.

Тіло чоловіка рятувальники дістали з-під завалів, а згодом повідомили, що між 8 та 9 поверхом понівеченої будівлі видно ще одного загиблого. До тіла жінки рятувальникам дістатись складно, адже для цього треба демонтувати перекриття.

"Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки. Дістатися до нього надзвичайники поки не можуть. Для цього треба демонтувати перекриття. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів…" — пише глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російського удару "Шахедом" було травмовано вісім людей.

За даними ДСНС, на місці події працює 42 рятувальники та залучено 11 одиниць техніки Головного управління.

Раніше "Телеграф" писав, що очевидці розповіли, як пережили ніч під атакою "Шахедів". Одна з місцевих жителів каже, що відчула удар одразу після того, як сховалась у захищене місце у своїй квартирі.