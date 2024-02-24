Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами: силы ПВО сработали идеально

Страна-террорист "отпраздновала" вторую годовщину своего нападения на Украину

В ночь на субботу, 24 февраля, Россия атаковала Украину пятью ракетами и 12-ю беспилотниками. Все "шахеды" были сбиты ПВО.

"В ночь на 24 февраля 2024 года оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ТОТ Херсонской обл.) и 12-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда). В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", — сообщили в Воздушных Силах Украины.

В ВС Украины уточнили, какими силами было отражено воздушное нападение. К этому привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Поздно вечером 23 февраля от российской атаки пострадал жилой дом в Одессе, погиб мужчина. Из-под завалов также достали женщину. Она жива, но находится в тяжелом состоянии. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, трое людей получили ранения, их состояние тяжелое.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 февраля, беспилотники атаковали три области России. В результате в Липецкой области произошел мощный пожар на предприятии. Местные жители заявили по меньшей мере о нескольких дронах, попавших в местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны России против Украины.