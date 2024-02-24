Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами: сили ППО спрацювали ідеально

Країна-терорист "відсвяткувала" другу річницю свого нападу на Україну

У ніч на суботу, 24 лютого, Росія атакувала Україну п’ятьма ракетами та 12 безпілотниками. Усі "шахеди" були збиті ППО.

"У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — повідомили у Повітряних Силах України.

У ЗС України уточнили, якими силами було відбито повітряний напад. До цього залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України.

Пізно увечері 23 лютого від російської атаки постраждав житловий будинок в Одесі, загинув чоловік. З-під завалів також дістали жінку. Вона жива, але перебуває у тяжкому стані. Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, троє людей отримали поранення, їх стан тяжкий.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 24 лютого безпілотники атакували три області Росії. В результаті в Липецькій області сталася потужна пожежа на підприємстві. Місцеві жителі заявили щонайменше про кілька дронів, які потрапили до місцевого металургійного комбінату, який працює на забезпечення війни Росії проти України.