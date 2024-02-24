Вночі три області Росії атакували дрони: спалахнула потужна пожежа на важливому комбінаті (відео)

Ніч була неспокійною для росіян

Міноборони Росії заявило, що в ніч на суботу, 24 лютого, країна-агресор зазнала атаки із застосуванням безпілотників літакового типу. Неспокійно було щонайменше у трьох областях РФ, в атаці відомство традиційно звинувачує так званий "київський режим".

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені над територіями Курської (1 БПЛА), Липецької (2 БПЛА) областей та знищено БПЛА над територією Тульської області", — сказано в повідомленні міноборони Росії.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Попри заяву про "перехоплення" дронів у Липецькій області, там сталася потужна пожежа на підприємстві. Місцеві жителі заявили про щонайменше кілька безпілотників, які влучили у місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни Росії проти України. У мережі з’явилося відео потужної пожежі, яка спалахнула на Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК) після вибухів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов уночі написав, що сталося загоряння в одному із цехів НЛМК. За його даними, "вогонь погашений, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня". Наступним повідомленням він закликав мешканців "не піддаватися паніці та додав, що "схожі новини приходять і із сусідніх регіонів".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 22 лютого Росію також атакували БПЛА і зенітна ракета С-200. Під удар потрапили дві області.