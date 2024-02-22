Вчинено комбіновану атаку? У двох регіонах РФ вночі чули вибухи

Постраждалих та руйнувань нібито немає

Міноборони Росії заявило, що в ніч на четвер, 22 лютого, країна-агресор зазнала атаки. За даними відомства, територія РФ була атакована безпілотником та зенітною ракетою С-200. В атаці звинуватили так званий "київський режим".

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом і переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об’єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянській області, ракета – над територією Ростовської області", — заявили в російському міноборони.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Відтак реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що над територією Клинцівського району було знищено літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, але оперативні та екстрені служби працюють на місці, додав він.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що "вночі підрозділи ППО успішно відпрацювали за повітряною метою над територією Ростовської області". Наслідків на землі немає, написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по військовому полігону в селі Трудовському, що неподалік окупованої Волновахи, росіяни знову скаржаться на аналогічну атаку. Цього разу вибухи пролунали на полігоні на Херсонщині. Там могли загинути десятки окупантів.