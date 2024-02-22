Совершена комбинированная атака? В двух регионах РФ ночью слышали взрывы

Пострадавших и разрушений якобы нет

Минобороны России заявило, что в ночь на четверг, 22 февраля, страна-агрессор подверглась атаке. По данным ведомства, территория РФ была атакована беспилотником и зенитной ракетой С-200. В атаке обвинили так называемый "киевский режим".

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области", — заявили в российском минобороны.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что над территорией Клинцовского района был уничтожен летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, но оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "ночью подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели над территорией Ростовской области". Последствий на земле нет, написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", после удара по военному полигону в селе Трудовском, что недалеко от оккупированной Волновахи, россияне вновь жалуются на аналогичную атаку. На сей раз взрывы прозвучали на полигоне в Херсонской области. Там могли погибнуть десятки оккупантов.