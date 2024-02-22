Україна ще має шанси перемогти у війні проти Росії: західні експерти розповіли, що для цього потрібно

Експерти кажуть, що Україні необхідно нагромадити сили

Україна все ще може перемогти Росію на полі бою, проте для цього їй необхідно сфокусуватися на обороні. Це дозволить їй виснажити російські сили та не витрачати ресурси.

Як повідомляє видання Business Insider з посиланням на низку західних експертів, Україна може завдавати точкових ударів по вразливих місцях російської оборони, поки займається нарощуванням боєздатності своєї армії.

Так старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман каже, що Україні необхідно дотримуватися принципу "утримуй, відбудовуй, бий".

"Утримуючи лінію фронту, Україна могла б "побудувати" свою армію шляхом відновлення, навчання та розширення оборонної промисловості країни, а також з підтримки західних партнерів України. Елемент "удару" передбачає завдання ударів по слабких місцях Росії, щоб знизити її здібності та створити можливості для наступних наступальних операцій України", — зазначив він.

Кофман підкреслив, що впевнений у тому, що за кращого варіанта Україна зможе відновити стратегічну ініціативу у 2025 році, але навіть за найгіршого зможе тримати оборону у 2025 та 2026 році, так, що Росія не зможе досягти успіху.

Про необхідність тримати оборону також заявила старший науковий співробітник Центру Генрі Л. Стімсона Емма Ешфорд, яка каже, що Україна не має ресурсів для проведення наступальних операцій, а тому їй варто акцентувати увагу на створенні статичних укріплень. При цьому вона зазначила, що це не лише дешевший спосіб ведення війни, а й призведе до менших втрат.

Ешфорд додала, що це дозволить Україні встояти за рахунок допомоги від Європи, навіть якщо США припинять підтримку.

Водночас Деніел Девіс із Defense Priorities має більш песимістичний прогноз. На його переконання, Україні необхідно якнайшвидше домовитися з Росією про завершення війни, щоб потім відновити свою обороноздатність та промисловий потенціал.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.

При цьому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час відходу потрапити в полон і безодні могли до тисячі бійців ЗСУ. Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій після цього повідомив, що ця оцінка не відповідає дійсності.