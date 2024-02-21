З приходом "нових прогресивних сил" армія почала відкочуватися до часів Хомчака

Український блогер, активіст Революції Гідності, волонтер Роман Донік оцінив процес підготовки ЗСУ

Саме велике розчарування особисто для мене, що не дивлячись на два роки повномасштабного вторгнення, купа поважних панів полковників та генералів які відповідають за бойову підготовку, вважають що треба як в Десні або як на рівненському полігоні.

Щоб плани, конспекти, щоб сержанти-бюрократи без бойового досвіду, але з купою сертифікатів. Щоб все було як до війноньки. Але за зрозумілими їм правилам і згідно керівних документів 70-90тих років.

При чому повне нерозуміння, що все, нема того що було і не буде. Не буде більше добровольців, контрачів, ОР1. Що треба не те що кардинально міняти підхід в навчанні, а повністю передивлятися концепцію. Що бюрократами тиловиками не мотивованих людей не навчити Що мотивація під час навчання, то особистий приклад, а не про "начитку теорії з листка".

І це реально вибішує. А саме страшне, що з приходом "нових прогресивних сил" (с) Безугла. ), система просто на очах стала відкачувати все до часів Хомчака. Тільки коли знищите все нове що дало за два роки паростки, воювати ким будете?

Джерело: пост Доніка у Facebook