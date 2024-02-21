С приходом "новых прогрессивных сил" армия начала откатываться до времен Хомчака

Украинский блогер, активист Революции Достоинства, волонтер Роман Доник оценил процесс подготовки ВСУ

Самое большое разочарование лично для меня, несмотря на два года полномасштабного вторжения, куча почтенных господ полковников и генералов отвечающих за боевую подготовку считают что нужно как в Десне или как на ровенском полигоне.

Чтобы планы, конспекты, чтобы сержанты-бюрократы без боевого опыта, но с кучей сертификатов. Чтобы все было как до войны. Но по понятным им правилам и по руководящим документам 70-90-х годов.

Причем полное непонимание, что всё, нет того, что было и не будет. Не будет больше добровольцев, контрачей, ОР1. Что надо не только кардинально менять подход в учебе, а полностью пересматривать концепцию. Что бюрократами тыловиками немотивированных людей не научить Что мотивация во время обучения, то личный пример, а не о "начитке теории из листа".

И это реально выбешивает. А самое страшное, что с приходом "новых прогрессивных сил"(с) Безугла), система прямо на глазах стала откатывать все до времен Хомчака. Только когда уничтожите все новое, что дало за два года ростки, воевать кем будете?

Источник: пост Доника в Facebook