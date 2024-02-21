ВСУ "рискуют оказаться в клещах" на одном из направлений? Журналистка озвучила тревожные новости

Ситуация в указанном районе обостряется

После выхода украинских войск из Авдеевки российские оккупанты могут акцентировать свое внимание на других населенных пунктах. К примеру, новой целью может стать Угледар, а за ним и Курахово.

Как сообщила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в своем Facebook, этому направлению уделяется незаслуженно мало внимания, поскольку колонны российской техники идут на позиции ВСУ с двух направлений.

"Если оккупанты там продвинутся, то у нас будет еще один Бахмут/Авдос (Адеевка, — ред.). Только это будет Угледар. И наши силы там рискуют оказаться в клещах. К слову, один батальон, одной бригады может уже становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат", — написала она.

По словам Кириенко, враг на этом направлении подтянул больше сил и смог продавить фланги вокруг позиций упомянутого батальона, из-за чего украинским бойцам приходится отбиваться от атак с нескольких направлений.

При этом журналистка призвала ОСУВ "Таврия" обратить внимание на это направление и подготовить вторую линию обороны.

Как сообщалось ранее, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, не дав шанса оккупантам взять город в окружение.

При этом в СМИ появилась информация о том, что во время отхода попасть в плен и пропасть без вести могли до тысячи бойцов ВСУ. Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий после этого сообщил, что эта оценка не соответствует действительности.