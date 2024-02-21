Россияне наступают на Харьковщине и пытаются прорвать оборону под Марьинкой: что происходит на фронте (карта)

Наши воины удерживают позиции в условиях нехватки вооружения

Идет 728-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 20 февраля на фронте произошло 66 боевых столкновений. Больше всего боев было под Марьинкой.

На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления. Бои шли в районе Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали наши подразделения. Это произошло вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 2 атаки оккупантов. Они атаковали возле Ивановского Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 13 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Россияне атаковали южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 российских атак. Это произошло у Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. За сутки 20 февраля противник совершил один безуспешный штурм.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, какова вероятность что враг снова попытается захватить Киев. По его словам, сейчас россияне не имеют тех возможностей, которые имели в феврале 2022 года.