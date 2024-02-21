Сколько украинских военных могло попасть в плен в Авдеевке: в СМИ появилась большая цифра

В ВСУ не подтверждали эту информацию

Во время отступления украинских военных из Авдеевки в плен могло попасть значительное количество бойцов ВСУ. Это может сделать последствия потери города более серьезными, чем ожидалось.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на двух неназванных солдат, знакомых с ситуацией, от 850 до 1000 военнослужащих могли попасть в плен или числятся пропавшими без вести.

Издание также отмечает, что некоторые западные чиновники считают эту оценку реалистичной.

В США же говорят, что потеря Авдеевки не имеет стратегического значения, однако издание допускает, что информация о захвате большого количества украинцев в плен может пошатнуть боевой дух защитников, как и на ход мобилизации в целом.

Издание напомнило, что пресс-секретарь генерала Александра Тарнавского, который командует войсками в ОСУВ "Таврия", Дмитрий Лиховий опроверг информацию о том, что сотни военных были захвачены в плен.

Как сообщалось ранее, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, не дав шанса оккупантам взять город в окружение.

Несмотря на то, что некоторое время россияне еще пытались совершать наступательные действия на этом направлении, однако к 20 февраля темпы их штурмов существенно замедлились. Аналитики считают, что это говорит о том, что они перешли к перегруппировке.