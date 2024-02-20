Враг снова пытается наступать: Тарнавский сказал, что происходит в районе Авдеевки

Ситуация остается контролируемой

Российские оккупанты продолжают прибегать к наступательным действиям малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении. Возле ряда населенных пунктов было отбито почти десяток атак.

Об этом сказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

"На Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами — здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского", — сказал Тарнавский.

Также военный сказал, что ситуация остается контролируемой. Захватчики сократили активность авиации в операционной зоне ОСУВ "Таврия" . За последние суки было два авиаудара, но также враг провел 42 боевых столкновения.

При этом Тарнавский подчеркнул, что на Запорожском направлении и в Донецкой области противник снова начал применять отравляющие вещества. Так, за сутки было зафиксировано 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-душительного действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, не дав шанса оккупантам взять город в окружение.