Темп наступления россиян после захвата Авдеевки упал: аналитики объяснили причину

Россияне занялись приведением в сознание своих войск и зачисткой

Российские террористы значительно замедлили темпы наступательных операций на фронте после того, как через четыре месяца кровопролитного наступления им наконец-то ценой огромных потерь удалось оккупировать город Авдеевка в Донецкой области. В частности, количество атак на Авдеевском направлении значительно сократилось за последние сутки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 февраля. Отмечается, что террористы, судя по официальной информации, занялись перегруппировкой своих потрепанных подразделений и операциями по зачистке Авдеевки.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что также упала активность артиллерии и авиации в этом районе. Украинские войска, по официальным данным, отошли к новой линии обороны, которую готовили и укрепляли на нескольких уровнях.

"Российские силы имеют резервы для усиления на других участках, но ISW не заметила никаких признаков того, что российское командование сейчас опрокидывает эти резервы в сторону Авдеевки. Лиховой и пресс-секретарь украинской группы войск "Хортица" капитан Илья Евлаш, напротив, заявил, что российское командование, скорее всего, в ближайшее время опрокинет российские силы, сконцентрированные вокруг Авдеевки, на другие неуточненные участки линии фронта", – говорится в отчете.

Украинские офицеры оценивают время, нужное террористам на опрокидывание войск, в неделю. Однако Институт пока не заметил признаков, которые могут указывать на начало передислокации российских подразделений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.

В ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что окружения не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.