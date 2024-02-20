Темп наступу росіян після захоплення Авдіївки впав: аналітики пояснили причину

Росіяни зайнялися приведенням до тями своїх військ та зачисткою

Російські терористи значно сповільнили темпи наступальних операцій на фронті після того, як через чотири місяці кровопролитного наступу їм нарешті ціною величезних втрат вдалося окупувати місто Авдіївка у Донецькій області. Зокрема кількість атак на Авдіївському напрямку значно скоротилася за останню добу.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 лютого. Зазначається, що терористи, судячи з офіційної інформації, зайнялися перегрупуванням своїх пошарпаних підрозділів та операціями із зачистки Авдіївки.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховий зазначив, що також впала активність артилерії та авіації у цьому районі. Українські війська, за офіційними даними, відійшли до нової лінії оборони, яку готували та зміцнювали на кількох рівнях.

"Російські сили мають резерви для посилення на інших ділянках, але ISW не помітила жодних ознак того, що російське командування нині перекидає ці резерви у бік Авдіївки. Лиховий та прессекретар української групи військ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш, навпаки, заявив, що російське командування, швидше за все, найближчим часом перекине російські сили, сконцентровані навколо Авдіївки, на інші неуточнені ділянки лінії фронту", – сказано у звіті.

Українські офіцери оцінюють час, потрібний терористам на перекидання військ, у тиждень. Проте Інститут поки що не помітив ознак, які можуть вказувати на початок передислокації російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.

В ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що Збройні сили України залишили Авдіївку. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.