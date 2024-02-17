Зеленський вперше висловився про відхід ЗСУ з Авдіївки

Президент також оприлюднив співвідношення втрат України та РФ

Рішення відійти з Авдіївки було абсолютно логічне. Це дозволило зберегти життя наших військових.

Про це під час виступу на Мюнхенської конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що рішення відійти на інші рубежі було прийняте, щоб не попасти в оточення.

Водночас глава держави зазначив, що вихід з Авдіївки не означає, що Росія "щось захопила". Він підкреслив, що Росія за 2 роки війни намагалася щось зробити на сході України.

"Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували — наше життя", — сказав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що не може назвати втрати України у війні проти РФ. Але він підкреслив, що в Авдіївці співвідношення втрат становило 1 український військовий до 7 російських.

"Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян", — розповів глава держави.

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