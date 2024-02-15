Бої важчі, ніж за Бахмут: у 3-й штурмовій бригаді показали драматичне відео з Авдіївки

Військові виконують завдання за таких умов, про які раніше і подумати не могли

Бої в Авдіївці в рази сильніші за гарячі битви цієї фази війни, які були раніше в Бахмуті. У противника значна перевага у силі.

Умови, в яких зараз виконуються бойові завдання, навіть складно було уявити раніше. Про це повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Авдіївка. Наша третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін", — сказав Жорін.

Варто зазначити, що раніше у третій штурмовій бригаді підтвердили, що їх перекинули під Авдіївку для посилення українських військових, які перебувають там. Захисники наголосили, що ситуація у місті надзвичайно критична.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник", — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в американському Інституті вивчення війни (ISW) сказали, як росіяни воюють під Авдіївкою і які тактики застосовують.